Tänavuse PÖFF-i spordiprogrammist leiab kuus filmi

„Elu ei ole võistlus, kuid mina võidan“ (Saksamaa, rež Julia Fuhr Mann) on päevakajaline spordifilm, tuues esile probleemid, mis on seotud soo määratlemisega tippspordis. Filmitegijad rõhutavad, et filmi peategelased ei ole kannatajad, vaid võitlejad, kes seisavad oma õiguste eest ja selle eest, mis teeb spordist spordi.