TÄNA DELFI TV-s | Nädala mäng: Pärnu Sadam läheb Kalev/Cramot hammustama, aga viis muret kärbivad Kullamäe unetunde

Pärnu abitreener Martin Müürsepp: „Laupäevane vastane on näidanud hooaja esimestes mängudes mõne erandiga väga agressiivset ja kvaliteetset korvpalli. Sellise meeskonna vastu peame suutma vältida mõõna, mis meid on kaitses ja rünnakul viimastes mängudes kammitsenud. Cramo karistab sellistel hetkedel meid kindlasi ära. Kõik mängijad on Kalev/ Cramo poolel suutelised skoorima, kuid Kovliari ja Kirvese tooks hetkel esile. Esimene on liidri-tüüpi mängija, kes armastab rasketel hetkedel lahendusi enda peale võtta. Kirvest ja tema lõputut võitlejahinge teame Pärnus juba hästi.“

Kõik Pärnu korvpallurid on mänguks rivis.

Mängu pääsmeid saab osta Piletitaskust.

Miks on Pärnu Sadama ja Tallinna Kalev/Cramo lahing nädala mäng?

Reedel saavad lõunaeestlased nautida Tartu Ülikool Maks & Moortsi ning Valmiera matši, põhjaeestlastele on samal päeval kavas Keila Coolbeti ja Läti Ülikooli mõõduvõtt. Aga kõige rohkem särtsu on liiga kuuenda meeskonna Pärnu Sadama ja liidri Kalev/Cramo kohtumises. Paf liigas täiseduga jätkavad tallinlased olid eelmisel nädalal peale euromängu hädas Rapla Avis Utilitasega, ent päris pilvitu pole taevas ka suvepealinnas.

Pärnul on tabelis neli võitu ja kaks kaotust. „Annan aru, et Läti Ülikool ja Viimsi on tabeli lõpu satsid. Võidud võitudeks, aga mind häirib meeskonna esituste kvaliteet ja peame selle saama paremaks. Mulle meie kokku hoidev punt meeldib, sest keegi ei vingu ega mulise, vaid tehakse tööd. Aga nüüd on vaja natuke kvaliteeti juurde keerata ja peame väljakul asjadest ühte moodi aru saama. Me praegu ei keskendu vastastele ega murra pead, kuidas [Oleksandr] Kovlari peatada, vaid tahame omi asju parandada ja koguda enesekindlust. Murekohti on päris mitu,“ tõdes Pärnu Sadama peatreener Gert Kullamäe.

Mis on Pärnu Sadama viis murekohta?

1. Ründelaud

Pärnu on võtnud keskmiselt 7,8 ründelauda, millega nad on Paf liigas viimased. Nende ees on Viimsi 9,4-ga, ülejäänud meeskonnad on võtnud vastaste korvi alt vähemalt kümme palli. Võrreldes eelmise aastaga on see meeletu tagasiminek.