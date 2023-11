Seitsmest seitse. Sada punkti visanud Kalev/Cramo alistas nädala mängus Pärnu Sadama

Pärnul on tabelis neli võitu ja kaks kaotust. „Annan aru, et Läti Ülikool ja Viimsi on tabeli lõpu satsid. Võidud võitudeks, aga mind häirib meeskonna esituste kvaliteet ja peame selle saama paremaks. Mulle meie kokku hoidev punt meeldib, sest keegi ei vingu ega mulise, vaid tehakse tööd. Aga nüüd on vaja natuke kvaliteeti juurde keerata ja peame väljakul asjadest ühte moodi aru saama. Me praegu ei keskendu vastastele ega murra pead, kuidas [Oleksandr] Kovlari peatada, vaid tahame omi asju parandada ja koguda enesekindlust. Murekohti on päris mitu,“ tõdes Pärnu Sadama peatreener Gert Kullamäe.

Reedel saavad lõunaeestlased nautida Tartu Ülikool Maks & Moortsi ning Valmiera matši, põhjaeestlastele on samal päeval kavas Keila Coolbeti ja Läti Ülikooli mõõduvõtt. Aga kõige rohkem särtsu on liiga kuuenda meeskonna Pärnu Sadama ja liidri Kalev/Cramo kohtumises. Paf liigas täiseduga jätkavad tallinlased olid eelmisel nädalal peale euromängu hädas Rapla Avis Utilitasega, ent päris pilvitu pole taevas ka suvepealinnas.

Delfi võttis nädala mängu eel ühendust Pärnu peatreeneri Gert Kullamäega ja uuris, miks tema hoolelaused on kolme olulise statistilise näitaja poolest liigas viimasel kohal, mis on lahti kahe võtmemängijaga ning kuidas neid probleeme annaks lahendada.

Pärnu alustas kohtumist üsna hästi, sest nad said kiire 7:2 algedu ning suvepealinlased võitsid avaveerand 27:24. Veel teise neljandiku alguses oli tablool 29:29 viigiseis, aga seejärel jooksis nende rünnakumasin lukku. Võõrustajad said esimese poolaja viimase kaheksa minutiga juurde vaid kaheksa punkti, mistap kahe poolaja vahelisele pikemale mõttepausile läksid meeskonnad seisult 35:50. Teisel poolajal ei läinud vahe väiksemaks, vaid suuremaks.

Mis on Pärnu Sadama viis murekohta?

1. Ründelaud

Pärnu on võtnud keskmiselt 7,8 ründelauda, millega nad on Paf liigas viimased. Nende ees on Viimsi 9,4-ga, ülejäänud meeskonnad on võtnud vastaste korvi alt vähemalt kümme palli. Võrreldes eelmise aastaga on see meeletu tagasiminek, sest siis võtsid nad 13,7 ründelauda, millest enamat suutis vaid Prometei. Ja kui meeskond ei saa teise võimaluse silmi, siis on ka loogiline, et nende tänavune keskmine punktisaak on 75.

Eelmise hooaja kapten Mihkel Kirves lahkus küll Kalev/Cramosse, aga paberil peaks Pärnul korvi all olema jõudu, sest rivis on Menno Dijkstra (213), Ivo Van Tamm (203), hea põrkega Mario Kegler (201) ja hea ninaga vanameister Troy Barnies (200). „Andke meile Kirves tagasi ja asjad paranevad,“ lausus Kullamäe naerulsui alustuseks ja jätkas tõsisemalt.

„Nali naljaks, aga see jääb agressiivsuse taha. Meil pole kehadest puudu, sest Kegleril, Ivol ja Mennol on pikkust. Ma tahaksin näha aktiivsemat tegutsemist, sealjuures see passiivsus on ka tagumiste meeste teema. Treenime ja räägime sellest, aga see on protsess. Loodame selle paremaks saada, sest see on üks koht, millega me tegeleme igapäevaselt,“ tõi mure tagamaad välja Kullamäe.

2. Vaheltlõiked

Pärnu on teinud mängudes keskmiselt 5,2 vaheltlõiget, millega nad on Paf liigas viimased. Pärnu tagaliin on eelmise aastaga võrreldes üsna sama näoga ning ka toona olid nad selle näitaja poolest 6,8-ga sarja tagumises pooles. Ent ka siin on väike tagasiminek nähtav ja see võtab meeskonnalt võimaluse saada lihtsaid korve. Samas paberil peaksid Isaiah Hart ja teised tagamehed olema justkui hea ninaga.

„Poisid on hingega asja juures, aga meil jääb puudu nahaalsusest ja julmusest. Meie tiimi vaib on väga hea, mängijad on sõbralikud ja hoiavad kokku. Nii on see meeskond kokku toodud. Kuid mingites olukordades peaks olema rohkem bad boys’i (loe: pahade poiste) suhtumist, aga seda pole,“ selgitas Kullamäe.

3. Kaugvisete tabavus