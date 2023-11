KUULA | „Jalgpallistuudio“: Levadia väristas tiitli maha, Vassiljev tassib Flora tiitlile ja kohtunike suured prohmakad

Kohalik jalgpalli meistriliiga on lõpusirgel, mistap tähelepanu all oli sel korral siinsetel (kunst)muruväljakutel toimunud.

Nädala mängija Konstantin Vassiljev vedas Tallinna Flora tiitlivõidu lävele.

Nädala ebaõnnestuja FCI Levadia väristas ühes mängus kaitses ja teisel rünnakul, mistap nende tiitlivõit oleks väike ime. Või on ebaõnnestujad hoopis kohtunikud, kes võtsid Levadialt värava ära ning andsid ebaloogiliselt vähe lisaminuteid?

Nädala mängus lõi Kalev Tammekale seitse väravat, aga tähelepanu keskmes olid hoopis totralt kohtumise peatanud kohtunikud.

Nädala peatreener (Ääremärkus. mitte parim peatreener) Ivan Stojkovic hakkas hooaja kõige tähtsamas faasis katsetama 3-4-3 taktikaga ja lõikas valusalt näppu.

Nädala eestlane välismaal on Iirimaa meistriks tulnud Markus Poom. Kuhu asetub see tiitel Eesti jalgpallurite võidetud karikate seas? Kas Andres Oper kahetseb, et tal jäi välismaalt meistritiitel võtmata?