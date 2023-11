Tuntud rallihääl: Rovanperä võib olla läbi aegade parim, Tänak nautis salamisi Hyundai edu

Kui Neuville võitis hooaja eelviimase MM-etapi, siis Rovanperä tuli teiseks ning kindlustas teise järjestikuse MM-tiitli. Mõlemad mehed said Clarkilt kümne palli süsteemis hindeks „üheksa“. Kolmanda koha pälvinud Ott Tänak (M-Sport) sai hindeks „kaheksa“.

Nüüdseks kahekordsele maailmameistrile Rovanperäle kiitust jagades märkis Clark, et soomlasest on saanud sõitja kontekstis täiskomplekt. „Tema kiirus pole kunagi olnud kahtluse all, aga sel aastal on ta jõudnud uuele tasemele ka intelligentsuses ja strateegilises mõtlemises. See teeb temast peaaegu puutumatu sõitja,“ tunnustas Clark. „23-aastasena kaks tiitlit taskus... Oleme tunnistajaks millelegi suurele.“

Clark jätkas: „Kas ta on praegu parim motospordi esindaja maailmas? Minu silmis pole siin küsimust: see noormees on lihtsalt parim ja täiesti võimalik, et läbi aegade parim.“

Neuville kohta lisas Clark, et belglane näitas oma võiduga tiimile, kes peaks Neuville’i hinnangul olema tuleval aastal Hyundai esisõitja. „Ma ei räägi ainult faktist, et ta ralli võitis. Küsimus on rohkem tema olekus ja sõnumites, mis karjusid Hyundai juhtkonnale: „Mina olen mees, kes peaks meeskonda edasi vedama“,“ arutles Clark.

Ajakirjanik lisas, et Neuville on tema silmis praegu karjääri vaat et parimas vormis. „Mis veelgi enam, Hyundai täieliku toetusega on ta tuleval aastal taas suur oht. Ta sõidab katsetel väga targalt, aga minu silmis on ta ka katsete kõrval väga kaval. Neuville näitas end rohkem kui ühel viisil ja saab olema huvitav näha, kuidas kõik järgmistel kuudel välja kujuneb,“ märkis Clark.

Viimasel poodiumiastmel lõpetanud Tänaku kohta lisas DirtFishi ajakirjanik: „Tänak pidi sel nädalal mitmete probleemidega võitlema, aga ta tuli neist välja ning võttis teenitult poodiumi. Olen kindel, et ta on salamisi rahul Hyundai võiduga, mis eelnes tema oodatud naasmisele võistkonda järgmiseks hooajaks.“

Colin Clarki hinded:

Toyota:

Kalle Rovanperä 9/10

Sebastien Ogier 3/10

Takamoto Katsuta 7/10

Hyundai:

Thierry Neuville 9/10