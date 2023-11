MÄRT ROOSNA | Mina usun Pohlakut! Kui ta ise ütleb, et paneb 2024. aastal ameti maha, siis...

Tegelikult on asi lihtne, teada tuleb vaid ühte. Et Aivar teab. Praeguses keerulises seisus vajame rohkem kui iial varem usku meie eksimatusse liidrisse. Ei ole õige aeg kahtlustega kriimustada seda õhukest jalgpallikultuurikihti, mille jalgpalliliit on selle napi 33 aasta jooksul suutnud tekitada.