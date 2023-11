Schumacherite perekonna advokaat: kaalusime Michaeli tervise kohta ülevaate andmist

Schumacher kukkus 2013. aasta detsembri lõpus mäesuusatades raskelt ja sai tõsise peatrauma. Seejärel on lähedased Michaeli tervist avalikkuse ees saladuskatte all hoidnud. Kaks aastat tagasi ilmus Netflixis Schumacheri karjäärist dokumentaal, kus samuti ta tervise kohta infot ei jagatud. Loe ka : ARVUSTUS | Schumi dokumentaal – ilus tagasivaade suure võidusõitja eluloole, kuid uudishimu ei kustuta

Damm meenutas intervjuus LTO-le, et suusaõnnetuse järel toimunud esimestel pressikonverentsil jagati üldinformatsiooni juhtunust. Perekond kaalus ka aja jooksul ka arengute osas avalikkust informeerida, aga otsustas seda siiski mitte teha.

„Küsimus on alati olnud privaatsete asjade kaitsmises. Loomulikult arutasime, kuidas seda teha. Seega vaagisime ka, kas Michaeli tervisest viimase ülevaate andmine oleks õige samm,“ rääkis advokaat Damm. „Sellega poleks aga asi lõppenud, sest alati saab teha jätku-uudise. Lähedased ei saa ajakirjandust peatada. Meediaväljaanded saaksid iga mõne kuu või aasta järel püstitada küsimuse: „Mis seisus on ta praegu?““

Damm lisas, et mõistab fännide huvi Schumacheri seisundi vastu. „Loomulikult. Aga usun, et suurem osa fänne saab seisukohast aru ja austab asjaolu, et õnnetuse tagajärjed vajavad privaatsust.“