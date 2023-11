Eesti käsipallikoondis kohtub MM-i eelkvalifikatsioonis Lätiga: ootusärevus on resultaadi ees

Eesti jaoks algab pikk teekond 2025. aasta maailmameistrivõistluste poole esimesest ringist, kust on vabastatud kõik jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel osalejad. Lisaks Eestile ja Lätile selgitavad kahe mängu kokkuvõttes järgmisesse ringi pääsejad sel nädalal Türgi - Itaalia, Slovakkia - Kosovo ja Suurbritannia - Soome. Luksemburg ja Iisrael kohtuvad maailma sündmuste tõttu hilisemal ajal.

„Esmamuljed on olnud väga toredad. Meil on plaan väga selgelt paigas ning oleme motiveeritud palluritega samm-sammult selle poole liikunud. Ei hakka siin neid tavalisi lauseid õhku viskama, et kõik on tore ja sisekliima on paigas ja nii edasi. Pigem ootame juba pundina õhtust kohtumist ning ootusärevus on just selle resultaadi ees. Loomulikult tahame võita, kuid kuna tegemist on selles koosseisus esimese mänguga, siis on pigem huvitav näha, kus maal me selles koosseisus koondisega paikneme,“ alustas värskelt abitreeneri pingile istunud Mägi.

Protokollile peale vaadates jääb ehk enim silma fakt, et mõlemad koondised on suhteliselt kogenematu ning noore koosseisuga väljas. Kuigi lätlastel on kolm mängumeest, kes on koondist esindanud üle 30 korra, siis keegi neist ei ole kirja saanud üle üheteistkümne värava ning ülejäänud koondises ei ole kellelgi kirjas üle 12 kohtumise.

Lõunanaabrite poolelt on vaieldamatu tiimi liider nende väravavaht Edgars Kukša, kellel on kirjas 94 matši. Läti koondist juhendab hispaanlasest peatreener Cutura Medič Davors. Eesti koosseis on samuti suhteliselt noor ja kogenematu, mille ehk parim demonstratsioon on fakt, et Karl Toom on üksi visanud sama palju väravaid, kui ülejäänud koondis kokku. Lisaks temale on sini-must-valges enim kohtumisi kirja saanud Karl Roosna ja Rasmus Ots. Ainsana teeb rahvusvahelise debüüdi täna Tapalt pärit, Soome klubis Siuntio If mängiv Artur Morgenson.