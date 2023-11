Suri hinnatud USA korvpallitreener, kes jättis suure jälje spordiala ajalukku

Ta läheb ajalukku eelkõige siiski oma panuse eest USA korvpalli. „Kaotasime ühe korvpalliajaloo suurima treeneri. Ta oli üks ja ainus,“ meenutas endine Duke’i ülikooli legendaarne treener Mike Krzyzweski, kes mängijana ka ise Knighti käe all treenis. „Tema värbas mu, oli mu mentoriks ning tal oli suur mõju minu karjäärile ja elule. See on suur kaotus meie spordile ning minu perekond on sügavalt kurb.“