Järgmisel nädalal Tallinnas mängiv Jabeur avas WTA aastalõputurniiril võiduarve

B-alagrupis on Swiatekil kahe mängu järel ainsana kirjas kaks võitu. Gauffil ja Jabeuril on kirjas üks võit, Vondrousova on mõlemad senised mängud kaotanud. Selle grupi viimastes mängudes kohtuvad omavahel ööl vastu laupäeval Swiatek - Jabeur ja Cauff - Vondourosova.