Lahkumine uppuvalt laevalt? Mercedese F1 tiim kaotas ühe juhtfiguuri

49-aastane Elliott tõusis tehnikadirektoriks tänavu aprillis, kui Mercedese juhtkond mõistis, et nende vormel on teist aastat järjest konkurentsivõimetu. Ka kogenud inglane ei suutnud imet teha ja pani täna ameti maha.

„On selge, et ta on valmis uuteks seiklusteks väljaspool Mercedest,“ ütles Wolff, vahendab BBC. „Ma tean, et see on tema jaoks õige samm.“