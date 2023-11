Neuville: Rovanperä on võidetav, nagu kõik teised

Neuville võitis eelmisel nädalavahetusel Kesk-Euroopa ralli, lõpetades ligi viis kuud kestnud võidupõua.

„Muidugi on väga hea tunne taas poodiumil olla. Viimasest võidust, kui see juunikuus Sardiinias juhtus, on juba tükk aega möödas. Mõned auhinnakohad on sellest ajast peale tulnud. See tundub meile kõigile väga hea,“ kommenteeris 35-aastane Neuville oma võitu.

23-aastane Rovanperä kindlustas endale samal ajal teise järjestikuse maailmameistritiitli.

„Kalle on tõesti lõdvestunud. Ta kuulub nooremasse põlvkonda, kes on siin, sest neile meeldib see sport,“ lausus Rovanperä noore konkurendi kohta.

Belglane on veendunud, et Toyota esisõitja pole alistamatu. „Kalle on võidetav, nagu kõik teised. Mõnikord õnnestub see paremini ja mõnikord halvemini. Sel nädalavahetusel tõestasime seda.“

„See polnud esimene kord, kui me teda võitsime. Jaapanis olen ma üks sõitjatest, keda teised peavad võitma, nagu siingi,“ viitas Neuville hooaja viimasele võistlusele, mis peetakse novembri keskel.

Enne viimast etappi on Neuville MM-sarjas 184 punktiga kolmas ning võib veel mööduda Elfyn Evansist (191p). Kesk-Euroopa rallil kolmanda koha saanud Ott Tänak on 162 punktiga neljas.