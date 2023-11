Esitati kandidatuur discgolf´i Major etapi korraldamiseks Tallinna Lauluväljakul. „Tulevikus soovime tuua Eestisse MM-i“

Selgitan natukene tausta. PDGA Major võistlused on professionaalide, amatööride, juunioride ja seeniorite maailmameistrivõistlused, mis kõik toimuvad eraldi võistlustena kord aastas. Lisaks käivad Majori-võistluse alla USA lahtised meistrivõistlused nii meestele kui naistele, USA ülikoolide meistrivõistlused, PDGA karikafinaal ning Soomes, Nokial „The Beast“ võistluspargis toimuv European Open. European Open-i eelmine leping sai selle aastaga läbi, seega suures pildis sihime European Open-i kohta, et tuua antud Major Tallinna Lauluväljakule. Sealt edasi vaatame ka MM-i korraldamise suunas.

Pakkumine sisaldas professionaalset presentatsiooni, tiimi tutvustust, asukohapõhist ülevaadet ning lehekülgede kaupa igasuguseid nõudeid, mida tuleb täita. Alates sellest, mis on eeldatav eelarve, väljamaksed auhinnarahade näol ning korralduslik tehniline pool. Üks tähtis kriteerium on kindlasti riigi, Tallinna linna, EOK, Eesti Discgolfi Liidu, sponsorite toetus- ja soovituskirjad.

Professional Disc Golf Association ehk PDGA seab üles konkursi, kus on võimalik kõikidel võistluste korraldajatel osaleda. Selleks, et kandideerida peab omama varasemaid referentse võistluste näol, mis on discgolfi mõistes tipptase. Euroopa Meistrivõistlused seda kindlasti ka on ehk vajalik esimene päris referents on meil olemas ning 2024. aastal astume sammu edasi European Disc Golf Festivali näol, mis on ühtlasi rahvusvahelise Disc Golf Pro Tour-i eliitseeria võistlus. Sealt edasi saabki minna ainult üks samm edasi ehk Majori või MM-i korraldamine, mis mõlemad toimuvad PDGA egiidi all.

Kas Euroopast kandideeris keegi veel peale Eesti?

Jään siinkohal vastuse võlgu, eks lähiajal ole kuulda. Teada on, et soomlased tegid 2025. aasta discgolf´i MM-iks taotluse.

Millal saavad kindlaks 2025. aasta Majorite korraldajad?

Alates 2. novembrist vaadatakse üle kõik pakkumised ning algab intervjuude ehk küsimused-vastused voor, kus tuleb oma pakkumist komisjoni ees kaitsta. Otsus võitjate osas tuleb detsembri alguses.

Olete optimistlikud ja usute, et saate selle Eestisse?

Oluline on olla pildis, näidata PDGA-le, et Eestis on olemas tipptasemel tiim, asukoht, sponsorid ning maailma eliiti kuuluvad mängijad, korralik harrastajate baas, rääkimata pealtvaatajatest. Küsimus ei ole, kas usume ja oleme optimistlikud, vaid millal see juhtub. Tõenäosus, et see juhtub 2025. aastal, on olemas.

Kui suur on tõenäosus, et see juhtub 2025. aastal?

Minu hinnangul orienteeruvalt paarkümmend protsenti. Aasta hiljem kandideerides, peale DGPT eliitseeria võistluse referentsi, olen kindel, et need võimalused kasvavad paarikümnelt protsendilt vähemalt 70-80% juurde.

Kas rolli mängib siinkohal ka tulevasel suvel toimuv PRO-tuuri etapp?

Kindlasti. Euroopa mängijate veenmisel on meil tugev referents olemas EM-i näol, sest terve Euroopa tipp oli Tallinna Lauluväljakul kohal ning tagasiside väga hea. 2024. aastal DGPT eliitseeria võistluse raames toome Eestisse USA discgolf´i koorekihi. Sealt edasi peaks purjedes olema piisavalt tuult, et Major ning ühes sellega ka MM koju tuua.

On midagi öelnud sellele teemal DGPT?

Tõsisem koostöö algas nädal-kaks tagasi. Usun, et saame Majori teemadel korduvalt veel arutleda. Jalg on ukse vahel, siit on hea edasi minna.

Kui pikaks ajas litsentsi taotlesite?

Meie taotlusel ei olnud otseselt tähtaega. Praegu tegime taotluse küll 2025. aasta võistlusele, kuid hoiame hoiakut pigem seal, et oleme valmis alati korraldama kui meie kandidatuur on piisav Majori korraldamiseks. Kontakt on loodud.

Inimesele, kes ei tea… Mis on Major tuuri etapp?

Major võistlus on discgolf´i katuseorganisatsiooni egiidi all toimuv absoluutne tippvõistlus, mille võitmine tõstab mängija eraldi staatusesse. Ühel hooajal toimub neli Major etappi.

Kaugem tulevik. Juba eelpool mainisid, et soovite tulevikus korraldada MM-i?

Jah, soovime tuua MM-i Eestisse, Tallinna. MM-i korraldamine vajab kahte võistlusparki – Tallinna Lauluväljak ja Kadrioru park on selleks ideaalsed asukohad. Ma arvan, et ideaalsemat asukohta MM-i korraldamiseks ei ole.