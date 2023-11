Tennisetäht astus konkurendi kaitseks välja: oleme nagu vanglas ja pissida pole lihtne

„Ma nõustusin, et kaks vahelejäänud testi olid minu süü, kuid olen jätkuvalt seisukohal, et 4. juunil 2022 andmata jäänud testi ei tuleks arvestada,“ sõnas sotsiaalmeedias 22-aastane ameeriklane, kes oli mullu suvel maailma edetabelis 33. kohal.

Brooksby sõnul ei teadnud ta, et dopingukontrolli ametnik teda mullu 4. juuni hommikul otsis, sest ei kuulnud mobiiltelefonile tulnud kõnet ja tema hotellituppa ei helistatud kordagi. „Ma olin ärkvel ja mul polnud midagi varjata,“ kirjutas tennisist ja lisas, et kavatseb võistluskeelu otsuse edasi kaevata.

„Ma arvan, et see karistus on liiga pikk. 18-kuulise karistusega kaotad oma karjäärist põhimõtteliselt kolm aastat, sest esmalt tuleb kanda poolteist aastat karistust ja seejärel kulub aasta või isegi enam, et uuesti 100 parima sekka tõusta,“ rääkis 24-aastane Ruud Eurospordile antud intervjuus.

„Võibolla see kõlab tobedalt, aga kujutage ette, et ärkan meeletu pissihäda tõttu kell 6.152. Sel hetkel mõtled, et äkki nad [dopingukontroll] tulevad kell 7 ja mul pole praegu mõistlik põit tühjendada, sest võibolla ei suuda kuni kella 10-ni pissida. See pole lihtsalt võimalik, et pissid siis kui tahad,“ selgitas Ruud, kelle sõnul elavad sportlased justkui vangistuses.