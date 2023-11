Aroni kibe konkurent jättis astme vahele ja hüppas otse F2-te. Mida see eestlase jaoks tähendab?

17-aastane Antonelli võitis lõppenud hooajal Euroopa Formula Regional sarja ning kuigi loogiline samm olnuks tuleval aastal astuda vormel 3 autosse, siis Mercedes otsustas teisiti ja nooruke itaallane hakkab kihutama hoopis Prema vormel 2 meeskonnas.

Vormel 3 debüüthooaja kolmandal kohal lõpetanud Aron rääkis septembrikuus Delfile, et soovib ka ise igal juhul sammu edasi teha.

„Mul on kindel plaan F2-te minna. Võimalusi meil on ja heade tiimidega. Kindlasti on palju aspekte ja väliseid tegureid, mida peame arvesse võtma ja mille kohta lõpuks otsustama. See pole nii lihtne, et hea tiim tahab mind ja lähen siis sinna. Vormel 2 on väga kallis sari ja palju peab kokku langema. Anname endast parima, et olukorrast maksimum võtta,“ oli Aron optimistlik.

Häid variante napib

Kuigi madalamates vormeliklassides on kõigil autodel sama aerodünaamika, siis ometi joonistuvad välja tiimid, kes on aastate jooksul pea alati eesotsas. Sellisteks meeskondadeks on näiteks Prema, ART ja Carlin.

„Muidugi baas on kõigil sama, aga autodel on miljoneid asju, millega saab juhitavust muuta. Mängu tulevad rehvirõhud, aerobalanss, mehaaniline balanss jne. Rajal on ka alati eri olud ning häid ja halvemaid tiime eristabki see, kes suudab kõiki faktoreid arvesse võttes kõige paremini autot seadistada,“ selgitas Aron.

Kuna järgmisel hooajal võetakse F2 sarjas kautusele uus vormel, siis võivad kaalukausid aga muutuda. „Praegu on muidugi teada, millised on paremad ja halvemad tiimid, aga uus auto võib kaardid sassi lüüa ja tiimi valik on nagu silmad kinni püssilaskmine,“ tõdes ta.

Selge on see, et madalamates sarjades järjepanu Prema vormeliga sõitnud Aron peab tulevaks hooajaks F2-s teise tiimi leidma, sest prestiižses meeskonnas pole lihtsalt enam vabu kohti. Lisaks Antonellile on Prema sõlminud lepingu ka Ferrari juuniori Oliver Bearmaniga.