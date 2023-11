Peagi Tallinnasse tulev Ons Jabeur sai Mehhikos karmi kaotuse, mängijad kiruvad ohtlikke väljakutingimusi

Väljaanne The Athletic vahendas, et teema oli teravalt üleval ka hiljutisel mängijate kohtumisel WTA pealiku Steve Simoniga, kes on allikate väitel juba kuid üritanud mängijatele dikteerida, et nad peaksid igal võimalusel rõhutama, kui hea meel neil on WTA aastalõputurniiril osalema. Viimasel kohtumisel olevat üks mängija keset koosolekut minema marssinud.

Ainsana on kaks võitu selles grupis kirjas Pegulal, Sabalenkal ja Rõbakinal on üks võit, Sakkaril võiduarve avamata. Pegula on grupi võitjana juba edasipääsu kindlustanud, Rõbakina ja Sabalenka mängivad veel teise koha peale. Sakkaril edasipääsuvõimalusi enam pole.

„See pole minu jaoks lihtsalt vastuvõetav, arvestades, kui palju on kaalul.“

„Pean ütlema, et olen WTA ja senise aastalõputurniiri kogemuses väga pettunud. Nagu ma täna oma pressikonverentsil ütlesin, tunnen ma, et WTA ei austa meid. Arvan, et enamus meist tunnevad sama. See pole see korralduslik tase, mida me WTA aastalõputurniirilt ootame,“ kirjutas pühapäeval oma Instagrami kontol Sabalenka.

„Ausalt öeldes ei tunne ma end sel väljakul liikudes enamus ajast mugavalt. Põrge pole üldse ühtlane ning meil lasti sellel esimest korda harjutada alles eile. See pole minu jaoks lihtsalt vastuvõetav, arvestades, kui palju sel turniiril on kaalul.“

„Väljak on ausalt väga halb,“ ütles Vondrousova esmaspäeval. „See on väga hull. Pall põrkab igale poole ning see tundub nagu üks halb saviliiva- või muruväljak. See pole isegi kõvaväljak. Ma ei ütle, et see on põhjus, miks ma kaotasin. Tundsin samamoodi ka treeningul ja ma ei leia, et see WTA aastalõputurniirile väga hea oleks.“

Hiljem Instagrami tehtud postituses lisas tšehhitar: „Minu esimene aastalõputurniiri kogemus pole üldse selline, nagu ma ette kujutasin. Me teeme kogu aasta kõvasti tööd, et siia jõuda ning lõpuks on see lihtsalt üks pettumus. Staadion pole mängudeks üldse valmis ning mulle tundub, et WTA inimesed ei hooli absoluutselt, kuidas me sellise väljakutunnetusega mängima peaks. Me ei tunne, et kedagi meie arvamus huvitas. Väga kurb. Teisalt olen ma Mehhiko inimeste ja nende abivalmiduse eest väga tänulik.“

WTA vastus Reutersile

Kirjalikus vastuses Reutersile ütles WTA, kui hea meel on sel organisatsioonil esimest korda nii prestiižset turniiri Cancunis mängida ning kiitis korraldajaid püüdluste eest seada peaväljak õigeks ajaks valmis.

„Korraldusmeeskond on nendes ilmastikuoludes töötanud usinalt ja kiirendatud ajakavaga, tagamaks, et staadion ja väljak vastaksid meie rangetele standarditele,“ seisis WTA vastuses. „Ootame põnevusega eesolevat nädalat ning mängimist Cancuni energiliste fännide ees.“