VIDEO | NBA supertalent oli terve mängu tagaajaja rollis, kuid pani lõpuks iidoli paika

Wembanyama rääkis pärast kohtumist, et kuigi kauaaegne iidol Durant tekitas temas elevust, siis samas mingit aukartust noor prantslane ei tundnud. „Ta oli just nagu tipphetkede videotes ja mängis täpselt nii nagu ootasin. Mõtlesin sellest [Duranti vastu mängimisest] juba enne oma NBA debüüti. Aga pidin teda korralikult survestama ja mõtlema, et ta lömastab mu. Mind ei huvita, et ta on mu iidol ja hinnaalandust ei teinud.“