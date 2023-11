OKTOOBRI AUHINNAD | Kes oli Paf liiga kuu parim mängija ja treener? Mis on suurimad üllatused ja äpardused?

Kuu mängija

Kaljurand: Oleksandr Kovliar. Kuigi Kasper Suurorg on teist kuud järjest kõva kandidaat, siis Kalev/Cramo mängujuht Kovliar sai oktoobris 55%-lise visketabavusega kirja 14 punkti, kolm lauda, seitse korvisöötu ja kaks vaheltlõiget. Ei tundu justkui midagi väga erilist? Kõige müstilisem oli see, et Kalev/Cramo jäi tema 118 minuti ajal 122 punktiga plussi. Asi pole ainult suurtes võitudes. Tallinlased alistasid Liepaja napilt kolme ja Rapla nelja silmaga, aga Kovliari näitajad olid neis mängudes vastavalt +17 ja +24. Kalev/Cramo Kovliariga on kõigiti vägev meeskond ja ilma ukrainlaseta on pilt märgatavalt nukram.

Kuldkepp: Märt Rosenthal. Esiteks tegi Tartu Ülikool Maks & Moorits puhta töö, neli võitu ja null kaotust. Kusjuures neist kolm on igati väärtuslikud: kodus murti maha Riia VEF ja Zelli ning võõrsil kindlalt Ogre. Viimane võit kodus Läti Ülikooli üle kuulus juba kohustuslike hulka. Ning Rosenthal on Tartu selge liider. Stabiilsus on õige mängumehe tunnus. Rosenthali efektiivsusnäitajad olid vastavalt 16, 23, 28 ja 29. Keskmine punktiarv 19, lauapalle kuus, sööte viis ja vaheltlõikeid kolm. Pole paha. Boonuseks viimaste minutite kolmene VEF-i vastu, mis Tartule sisuliselt võidu kindlustas. Sarnaselt Eigoga kaalusin tõsiselt ka Suurorgu.

Rosenthali korvid Riia VEF-i vastu:

Kuu treener

Kaljurand: Alar Varrak. TalTech/Optibet võttis oktoobris viis võitu, sealhulgas alistasid nad lisaajal Ventspilsi. Selles oli väga suur osa Alar Varraku game management’is, sest ta järjepidevalt leidis teiseks poolajaks platsile toimivad kooslused ning keeras pallisurvega vastaste rünnakutel hapnikukraanid kinni. Enamikes mängudes keeras TalTech asjad enda kasuks just lõppudega - see pole juhus, vaid tunnustus Varraku headele käikudele.

Kuldkepp: Nõus, Alar Varrak. TalTech on saanud palju nappe võite ja nagu öeldakse, on need treeneri võidud.

Kuu parim noor (sündinud 2003 k.a)