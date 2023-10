KUULA | „Matšpall“. Endine tippmängija ja pikaaegne lastetreener Katrin Tammaru: minu esimene ülesanne on panna laps tennist armastama

Tammaru enda säravamad saavutused mängijana olid 1977.-1983. aastani Eesti meistrivõistlustel võidetud kaks kulda, üks hõbe, kaks pronksi, paarismängus neli kulda, neli hõbedat ja kaks pronksi. 1979. aastal tuli ta Eesti naiskonna ridades NSVL-i karikavõitjaks. Samuti on ta 1979. aasta NSVL-i noortemeister paarismängus, hõbe segapaarismängus ja pronks üksikmängus, „Dünamo“ üleliiduline noortemeister üksikmängus ja paarismängus ja mitmekordne Eesti noortemeister.

Täna lastele tennise algõpet andva Tammaru enda esimene treener oli Rein Sander, hiljem harjutas ta ka Jüri Põldoja ja Eesti tennise grand old man’i Evald Kree juhendamisel. Karjääri oli sunnitud 1961. aastal sündinud Tammaru lõpetama võrdlemisi noorelt tülika kannavigastuse tõttu, mida toonane meditsiin paraku ravida ei suutnud.

„1985. aastal panin reketi Evald Kree lauale. Ütlesin, et ma enam ei jätka. Eks selleks ajaks oli sõite juba tehtud ka... Minu kolmest iidolist, kes mul ees olid, olid Tiiu Parmas ja Liidia Sinkevitš (nüüd Nurme) juba lõpetanud. Elena Lapimaa veel mängis. Minu unistus saada kätte klubi seinal rippunud edetabeli tipp, oli täitunud. Nemad olid võidetud, Liidus oli justkui käidud. Ei olnud ju võistlusi mööda maailma. Ikka needsamad kohad... Käisin juba Pedas. Oli ka õige aeg,“ meenutas saatekülaline ühe elupeatüki lõppu.

Saates kirjeldas Tammaru enda lapsepõlves tennise juurde sattumist, tippmängija aegu ja treeneriks saamist. Samuti tuli juttu palju tennisetreeneri tööst, tänaste ja eelmiste põlvkondade spordilaste erinevusest ning treenerielu muredest ja rõõmudest. Peamiselt ikka rõõmudest, sest muretseja tüüpi Katrin enda sõnul ei ole. Näiteks ei maksa tema sõnul üldse Eesti tipptennise pärast muretseda, sest ta on kindel, et varem või hiljem uued Anetid ja Kaiad end meile ilmutavad.

„Olen loomuselt optimist. Mis see muretsemine aitab... Muidugi on see raske, aga võibolla tulevad siis vahel hoopis uued Jürgen Zopid ja siis järgmise lainega tüdrukud,“ arvab ta.