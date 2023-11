TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Snabb võtab ühisliigas vastu heas hoos Tartu Ülikooli

Kalevi peatreeneri Kalle Klandorfi mängueelne kommentaar: „On selgeks saanud, et Eesti poistega on hea mängida, nad lihtsalt tahavad. Me ikka loodame leegionäride panuse peale ka. Uus mees saabus, aga kas paberid korda saab, ei tea veel. Igatahes ootame tasavägist mängu. Kui oleme samamoodi valmis nagu eelmises mängus, suudame kindlasti anda korraliku lahingu.“

„Kalev/Snabb alustas hooaega küll päris bravuurikalt, aga vigastuste ja mängijate vahetuste tõttu on neil mängurütm pisut käest ära läinud. Samas on neil meeskonnas mõned väga kogenud mängijad, kes on võimelised ka üksi mänge otsustama. Niisama nad kindlasti midagi ei anna ja seda näitas ka viimane mäng TalTechiga – kui neil asjad õnnestuvad, siis on nad võimelised kõigile peavalu tekitama. Meie eesmärk on nad ära suruda ja viies järjestikune võit kirja saada,“ sõnas Narits.