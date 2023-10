Rahvusvaheline jäähokiliit loosis ka Venemaa koondise olümpiaturniirile

Kuigi järgmine taliolümpia on alles 2026. aasta veebruaris, algavad jäähokis kvalifikatsioonimängud OMile pääsemiseks juba tänavu detsembris.

Olümpiaturniirile pääseb 12 riiki ning neist üheksa on juba selgunud. Nende hulgas on korraldajamaa Itaalia ning lisaks maailma edetabeli kaheksa tugevamat riiki. Üllatuslikult mahub nende hulka ka Venemaa koondis, mis on alates Ukraina sõja algusest olnud rahvusvahelisest hokist eemaldatud ja pole seetõttu mänginud kahel viimasel MMil.