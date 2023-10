Hyundai boss andis uue hooaja kolmanda auto sõitjate kohta vihje

Hyundail on järgmiseks aastaks lepingud olemas kahe tippsõitjaga - Thierry Neuville’i ja meeskonda naasva Ott Tänakuga. Mõlemad teevad uuel hooajal kaasa kõik etapid ja lähevad jahtima maailmameistritiitlit.

Hyundai meeskond on juba pikemat aega kaalunud, kas võiks järgmisel aastal välja panna ka neljanda masina. Tiimijuht Abiteboul ütles enne Kesk-Euroopa etappi Rallit.fi-le , et neljanda auto osas pole veel lõplikku otsust langetatud. Samas kinnitas ta, et näeb kolmandas või võimalikus neljandas autos erinevaid sõitjaid.

Lappi ja Suninen aitasid mul nädala jooksul otsuse langetada,“ ütles Abiteboul salapäraselt.

„Nüüd, kui meil on Thierry ja Ott, saame veidi hoolikamalt mõelda, milline on parim variant kolmandaks autoks. Ühte masinat hakkame jagama erinevate juhtide vahel, sest nii saame ülejäänud kahte autot paremini toetada,“ ütles prantslane.

Tänavu teeb Hyundais kogu hooaja lisaks Neuville`ile kaasa Esapekka Lappi. Kolmandat autot on suvest saadik jaganud Dani Sordo ja Teemu Suninen.

Pärast Kesk-Euroopa MM-rallit ütles Abiteboul, et mõtles terve nädalavahetuse kolmanda ja võimaliku neljanda auto saatuse üle.

„Mul ei ole veel vastust anda. Asjadest anname lähiajal teada, vähemalt esimesest osast. See käib auto kohta, mida hakatakse jagama. See on ilmselt esimene osa vastusest, mis tuleb enne Jaapani rallit,“ sõnas Abiteboul intervjuus Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

Samas andis prantslasest boss meeskonna plaanide kohta veelgi jõulisema vihje ja osutas Soome sõitjate tulevikule. „Neljandat autot ei pruugi tulla. Järgmisel aastal on nii palju teha, nii et ma eelistan varianti, et saame kõik asjad õigesti tehtud ega pinguta liigselt üle. Lappi ja Suninen aitasid mul nädala jooksul otsuse langetada,“ ütles Abiteboul salapäraselt.

Tiimijuhi segane vastus jätab ruumi spekulatsioonideks. Teatavasti tegi Lappi Kesk-Euroopa rallil avarii ning on nüüd viimasest neljast etapist katkestanud juba kolm. Suninen lõpetas viimase ralli kuuendana.