Selgeltnägija ennustas Johaugi dopinguskandaali ette

„Ma ei suutnud uskuda, et ta dopinguga vahele jäi. See pidi olema eksitus. Mulle jäi mulje, et Therese oli uskumatult täpne, nii et see ei tundunud loogiline. Meedias levisid pildid huulepalsami pakendist. Ühe avaldas ka Soome suusataja Aino-Kaisa Saarinen. Trofodermini müügipakend hoiatas selgelt, et kreem sisaldab dopinguks klassifitseeritud koostisosi.“