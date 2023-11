PINGERIDA | Vened, Kullamäed, Suurorud ja Jurkatammed. Millised on 12 Eesti paremat korvpalluritest vendade duot?

Koroonajärgses ühiskonnas on jätkuvalt üleval küsimus, kas inimesed on produktiivsemad kodukontoris või päris kontoris. Ma olen viimase usku. Seegi lugu sai alge sellest, et toimetuses rääkisin Ats Kuldkepiga tema Kasper Suuroru intervjuust. Peagi jõudis jutt selleni, et näo järgi ei ütleks, et meistriliigas mängivad Kasper ja Oliver on vennad. Ning peagi jõudis arutelu selleni, kas Kasper ja Oliver on Eesti kõige parem vendade duo. See loomulikult tähendas omakorda, et aeg on järgmiseks Kaljuranna pingereaks! Jep, ma kulutasin taas mõttetult palju tunde meeste ritta sättimiseks. Ja tõenäoliselt pole järjekord õige. Aga selline see elu on. Enne pingerea juurde asumist käime klassikaliselt läbi pidepunktid.