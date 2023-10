VIDEO | Kalev/Cramo uusim täiendus: suurim unistus on NBA, aga praegu tahan võtta maksimumi Euroopas

Mathis ütles alustuseks, et uude klubisse sisseelamine on kulgenud valutult, sest meeskonnakaaslased on olnud väga toetavad.

Mathise arvates on suurim väärarvamus, mis levib sportlaste/tippkorvpallurite kohta, et nad on ülbed. „Vahest see stereotüüp, et sportlased on ülbed ja üleolevad. Ma olen olnud paljudes erinevates tiimides, on olnud väga palju erinevaid meeskonnakaaslasi ning saan võib-olla ühe käe sõrmedel üles lugeda, kes on olnud sellised.“