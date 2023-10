Rovanperä kaardilugeja kirus WRC-sarja juhte: ma ei tea, kas see on enam ohutu

Kesk-Euroopa MM-rallil oli kavas täiesti uus kontseptsioon, sest võistlust peeti kolme riigi territooriumil. Kiiruskatseid sõideti nii Tšehhis, Austrias kui Saksamaal. See muutis võistluspäevad pikkade ülesõitude tõttu väga pikaks ja kurnavaks.

„See ralli oli tegelikult päris ekstreemne ja ma ütleks isegi päris ausalt, et natuke liiga ekstreemne,“ sõnas Halttunen otsekoheselt, vahendab rallit.fi.

„Arvestasin, et magasin viie öö jooksul võib-olla kokku ainult 20 tundi. Ma ei tea, kas see on enam ohutu. Töötasime väga pikki päevi ja Passaust (seal asus võistluskeskus – toim) väljaspool asuvasse hotelli oli pikk tee. Sinna jõudmine võttis kaua aega ja sealt lahkumine kaua aega,“ jätkas Halttunen.

Täiesti uuel rallil osalemine oli kaardilugeja sõnul niigi väga suuri väljakutseid pakkuv võistlus, sest varasemat legendi polnud kasutada.

„Tegime märkmeid ja vaatasime videoid, nii et päevad läksid tõesti pikaks. Ütlesin juba neljapäeval, et ma tunnen, nagu oleksin nädal aega rallil olnud, kuigi see alles algas. See oli tõeliselt väljakutseid pakkuv ralli,“ tunnistas Halttunen.

Rovanperä ja Halttuneni maailmameistritiitel sai selgeks sisuliselt juba laupäeval, kui nende meeskonnakaaslane Elfyn Evans sõitis 11. kiiruskatsel teelt välja.

„Saime selle kohta raadio kaudu autos infot võib-olla minut enne starti ja juba autos arutasime, et nüüd sõidame selle lõigu lihtsalt läbi ja ei tee midagi liiga metsikut. Elfyn ja Scott (Martin) on mõlemad väga toredad poisid ning head meeskonnakaaslased ja sõbrad ka väljaspool võistlusi, nii et seda polnud tore näha,“ kurvastas Halttunen Evansi meeskonna saatuse üle.

Tänavusel hooajal jääb sõita veel üks etapp Jaapanis, mis peetakse 16.–19. novembrini.