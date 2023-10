Genka: hämmastava siruulatusega Wembanyama on sportlik vaatamisväärsus number üks planeedil Maa

Mida veel jälgida? Kindlasti saab olema huvitav, kuidas läheb Lebronil ja Lakersil. Lebron pole kunagi mulle meeldinud, aga see, mida mees teeb, on ikka imetlusväärne. 21. hooaeg ja hoog tal ei rauge. Liikumine on pisut kangem, aga see on mu sisemise „semiheiteri“ jutt. Lisaks muidugi teise „igiliikuri“, 38-aastase Chris Pauli liikumine Golden State Warriorsisse. Usk super-warriorsitesse on mul kuidagi kadunud, aga ma usun, et neid peab hoolega silmas pidama.

Aga kõige suuremaks magustoiduks on San Antonio Spursi Victor Wembanyama. See drafti esimene valik… ma ei tea, kui te pole elu see korvpalli vaadanud, siis vaadake alustuseks mõni Spursi mäng. Mees, kelle käte siruulatus on 2.45 (!!!!!), ise on 2.24 ja liigub nagu kiire tagamängija. See on nagu hea korvpall, kus saab lisaks kaasa veidi head tsirkust ja paratamatult tuleb meelde film „Men in Black“ – et tulnukad on tegelikult juba siin meie seas ja mõned mängivad NBA-s korvpalli. Igatahes on see midagi sellist, mida mina pole elu sees näinud. Ta on päris kindlasti nr 1 sportlik vaatamisväärsus planeedil Maa.