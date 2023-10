Lionel Messi pani enda ja Cristiano Ronaldo ajastule võiduka punkti

Jalgpallis on alati kõige tähtsamad olnud võistkondlikud auhinnad: MM-tiitel, Meistrite liiga trofee jne. Viimase 15 aasta jooksul on aina suuremat tähelepanu pööratud maailma parimale jalgpallurile mõeldud trofeele Ballon d’Orile. Nii on läinud eelkõige just Messi ja Ronaldo vastasseisu tõttu. Ilmselgelt sai tänavuse aastaga see duell nii kõrgel tasemel läbi. Järgmisel hooajal võistlevad auhinna nimel juba uued mehed. Kolm soosikutki on välja joonistunud.

MM otsustas

Esmalt 2023. aasta Ballon d’Orist. Paljudel tekib ilmselt küsimus, miks võitis selle Messi, kes krooniti kevadel PSG-ga Prantsusmaa meistriks ja siirdus seejärel Miami Interisse. Meistrite liigas läks PSG-l ju halvasti. Tegelikult pälvis ta Ballon d’Ori 2022. aasta MM-i finaalturniiri eest, kus ta viis Argentina kolmandat korda maailmameistriks. Messi lõi argentiinlaste võiduga lõppenud finaalis kaks väravat. Kogu turniiri jooksul sai ta kirja seitse tabamust. Argentina mäng keerles ümber Messi ja hiljem tõdes palju eksperte, et maailmameistrivõistluste ajaloos oli tegemist ühe parema individuaalse sooritusega.

Ballon d’Oride arvestuses on kahe kange vastasseisu võitnud Messi.

Seejuures anti 2022. aasta Ballon d’Or Karim Benzemale üle enne mullust MM-i ja kohe pärast seda tõdeti, et finaalturniiri sooritusi võetakse arvesse 2023. aasta valimistel.

Nii sai 38-aastase Ronaldo ja 36-aastase Messi suur vastasseis ka sisuliselt läbi. Ronaldo mängib tänavusest klubijalgpalli Saudi Araabias ja Messi USA-s. Suurelt areenilt on nad seega taandunud. Portugali ja Argentina koondises löövad mõlemad endiselt väravaid, kuid juba eos on ebareaalne, et Ballon d’Ori võidab mängija, kes pallib Saudi Araabias või USA-s. Seega võib ametlikult tõdeda, et Ballon d’Oride arvestuses on kahe kange vastasseisu võitnud Messi. Temal on nüüd tiitleid kaheksa, Ronaldo jäi pidama viiele.

Uued staarid ootel