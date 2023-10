Elu suurima skalbi võtnud Andres Petrov: minu suhtumine on profituuri jooksul muutunud

Vägev skalp

„Miks ma matši võitsin – ei pea silmas ainult otsustavat frame’i – suutsin peaaegu kogu mängu keskenduda, ignoreerida raskusi, närve ja teha oma tööd. Teadsin, et aeg on hiline – ma ei teadnud täpset aega –, ja nägin, kui palju Allen on pinge all. Kui ta viimaseid kuule lõi, siis mõtlesin, et laual on [kuulide asetustega] väike probleem, mis võiks mõjutada ja mingil moel tema punktiseeria lõpetada. Lootsin seda, aga teades Alleni taset, arvasin, et pigem ta lahendab selle olukorra ja lõpetab võiduga. Kui nii ei läinud, läksin laua juurde ja üritasin igal löögil keskenduda nii palju, kui suutsin,“ vaatas Petrov võidule tagasi.