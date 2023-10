Andekas korvpallur Henri Veesaar sai vigastada, väidetavalt juhtus trauma eriti lollil moel

19-aastane ja 213 cm pikkune eestlane ei teinud kaasa Arizona viimases kontrollmängus, kus alistati tulemusega 94:65 New Mexico ülikool. Põhjuseks on küünarnukivigastus, mille kohta ei soovinud Arizona peatreener Tommy Lloyd pikemaid kommentaare jagada. Lisaks pole teada, kaua Veesaar eemal peab olema, USA meedias on räägitud „nädalatest“.

„Ma ei lasku detailidesse. Jah, see oli õnnetu platsiväline asi, aga meie õnneks on tema seis okei,“ ütles Lloyd pressikonverentsil. Talle esitatud küsimuse ajendiks oli meedias ringlema läinud väide, et Veesaar vigastas ennast võistkonnaga golfi mängides.

Arizona ülikooli sporditiimide tegemisi kajastava Wildcat Country podcast’i värskes osas rääkisid saatejuhid Eric Cohen ja Shane Dale, mida nad Veesaare vigastuse kohta kuulnud on.

Cohen ütles, et vigastus juhtus reedel Tucsoni lähedal peetud Arizona ülikooli golfiturniiril. „Üks minu sõber mängis samal turniiril. Veesaar lollitas koos ühe teise Arizona mängijaga golfikäruga. Käru läks ümber ja väidetavalt nihestas ta küünarliigest,“ avaldas ta.

Seepeale küsis Cohen kaassaatejuht Dale’ilt, kas ta arvab, et sellega on Veesaare aeg Arizonas läbi ja kas vigastusel on tema positsioonile üldse mingit mõju (Veesaare minutid on sel hooajal ilmselt üsna napid, täpselt nagu ka mullu - A.K.).

„See juhtum meenutab mulle Kerr Kriisat, kes lollitas ka enne mängu ja sai vigastada. Ilmselt näeme Veesaart ikkagi hooaja teises pooles mängimas. Lootsin näha, mida ta teisel hooajal suudab ja kas ta sulandub võistkonda. Aga igal juhul on Arizonal kaheksa-üheksa kindlat meest, nii et nad saavad ka ilma temata mängida. Ilmselt ei ole see Arizona hooaja jaoks määrava tähtsusega, vähemalt loodan. Aga igal juhul valmistab see pettumust. See on lihtsalt lollus, mis paneb silmi pööritama. Ole targem,“ vastas Dale.

Podcast’i link, Veesaarest räägitakse alates 25.15: