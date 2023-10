VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: kuidas paneb Hyundai tiimiboss paika Tänaku ja Neuville’i suhted? Lumehelbekesed vilistamas kodust jalgpalli?

- Kesk-Euroopa rallil kõik, nagu arvata oli? Ehk Evansist polnud Rovanperä surve alla panijat ja soomlane tähistas tiitlivõitu, Tänakust polnud võidu peale sõitjat ja mingeid ülemäära põnevaid kõlakaid tuleviku osas polnud ka enam kuulda? Mida arvata Hyundai pealiku väljaütlemisest, et Tänaku ja Neuville’i suhted tuleb järgmiseks aastaks paika panna varakult - siis, kui pead veel külmad. Kuidas see võiks välja näha?

- Erimeelsused õhus? Eesti ujumise imelaps Eneli Jefimova teatas poolteist aastat enne gümnaasiumi lõpetamisest, et siirdub Põhja-Carolina osariigi ülikooli. Treener Henry Hein kahtleb, kas see on õige koht, ja küsib, miks üldse oli vaja nii vara midagi otsustada.