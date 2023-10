Müstiliste tulemustega kergejõustikuvõistlus osutus täielikuks farsiks

Kui võitja Kimbery Garcia finišisse jõudis, paistis aeg 1:12.26 kõigile ebareaalsena. Ja oligi. See oli 11 minuti võrra kiirem kui kehtiv maailmarekord, mis on hiinlanna Jiayu Yangi nimel. Lisaks ka oluliselt kiirem kui meeste sama distantsi maailmarekord 1:16.36.

„Saime juba esimesel kilomeetril aru, et midagi on valesti,“ rääkis Peruule kaks MM-kulda võitnud Garcia uudisteagentuuri AP vahendusel. „Esimese kilomeetri aeg ei vastanud sellele, mida stardis eeldasin. Pidin kõvasti pingutama, et keskendumine ära ei kaoks.“