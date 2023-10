Hyundail on plaan, kuidas koos Tänakuga Toyota elu keeruliseks teha

Toyota esisõitja Kalle Rovanperä kindlustas Kesk-Euroopa rallil teise järjestikuse individuaalse maailmameistritiitli, lisaks on Toyota konkurentidele püüdmatu ka võistkondlikus arvestuses.

„Toyotaga võitlemine annab meile inspiratsiooni. Meil on plaanid. Ühe suure täienduse oleme juba avalikuks teinud - see on Tänak,“ vahendas Abitebouli sõnu portaal Rallit.fi.