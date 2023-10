Mängimisest keeldunud NBA staar sai lõpuks oma tahtmise

Lisaks Hardenile saadab Philaldephia Clippersisse veteranist ääremängija P.J. Tuckeri ja esimest hooaega NBA-s mängiva serblase Filip Petruševi. Clippers annab vastu mitu tulevast draft’ivalikut ja neli ääremängijat, kelle väärtus pole NBA-s kuigi suur: Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington ja KJ Martin. Clippersil õnnestus endale jätta tagamängija Terance Mann, keda Philadelphia väidetavalt endale soovis.

Harden ootas sel suvel Philadelphialt kopsakat lepingupikendust. Kui sobivat pakkumist ei tulnud, nõudis ta klubilt, et ta vahetataks kiiremas korras Clippersisse. Ka seda ei juhtunud ja kõige levinuma versiooni kohaselt oli just vahetustehingu mittetoimumine põhjuseks, miks Harden teatas augustis Hiina-reisil, et kuni Philadelphia klubijuhina jätkab Daryl Morey, tema võistkonna eest ei mängi. Lisaks nimetas Harden Morey’t valetajaks.

Hardeni ja Morey külm sõda kestis mitu kuud ning kordagi polnud USA meediast kuulda, et tehing Clippersiga oleks väga lähedal. Eelmisel nädalal kirjutati, et kõnelused on lõppenud. Harden ei tulnud Philadelphia eest sel sügisel kordagi väljakule ja ka treeninglaagris oli ta poolikult.

Clippersis moodustab 34-aastane Harden nimeka, aga vananeva suure neliku, kuhu lisaks talle kuuluvad Kawhi Leonard (32), Paul George (33) ja Russell Westbrook (34). Eelmisel hooajal viskas Harden Philadelphia eest keskmiselt 21 punkti, võttis 6,1 lauapalli ja andis 10,7 korvisöötu.

Harden on kuuel korral valitud NBA põhihooaja esimesse sümboolsesse viisikusse ja hooajal 2017/18 ka kõige väärtuslikumaks mängijaks. Play-off’is pole tema klubid aga loodetud edu saavutatud. Finaalis on Harden mänginud vaid 2012. aastal, aga siis sekkus ta Oklahoma City Thunderis pingilt.