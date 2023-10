Latvala avaldas, miks Rovanperä hooaja alguses keskpäraseks sõitjaks muutus

„See hooaeg on Kalle jaoks olnud raskem ja ta on pidanud rohkem punktidele mõtlema. Tema tegutsemine on meenutanud natuke Juha Kankkuneni stiili. Kui Kalle võitis esimese MM-tiitli, kadus tal natuke motivatsioon ära. Säde oli mõneks ajaks kadunud,“ lausus Latvala portaalile Rallit.fi.