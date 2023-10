Veiko Veskimäe: Paidest võiks saada Eesti jalgpallipealinn ja Linnameeskonnast parim klubi

Sa oled tänavu mitmel korral jõuliselt reageerinud Eesti jalgpallist laiemalt Eesti ühiskondlikeks teemadeks kerkinud küsimustes. Mis sind selleks ajendanud on? Tajud sa ebaõiglust? Näed väärtuskonflikte? Juhtimisvigu?

Samas pean tunnistama, et kindlasti on lihtsam mitte teha või arvata ja tõenäoliselt on see ka põhjus, miks väga paljud, kellel on võimalused ja kelle hääl kõlaks, seda ei kasuta. Ja paljud inimesed, kes on mingil hetkel olnud valmis arvama ja panustama, on erinevatel põhjustel sellest väsinud või pettunud ning see muudab inimesed kibestunuks. See on minu meelest meil tänases Eestis, aga võib-olla isegi maailmas laiemalt suur probleem.

Räägime ka ühiskondlikust ambitsioonist. Viimasel paaril aastal on tulnud klubile, selle treeneritele ja kontoritöötajatele, rääkimata sinust endast ridamisi riiklikke ja maakondlikke tunnustusi ja auhindu. Mille pealt see tuleb ja millest see räägib?

Me ei mõõda eraldi seda, kui tugev positsioon on klubil kogukonnas ja ühiskonnas. Aga eesmärgistanud me selle oleme: klubi tegevusel peab olema laiem mõju ja meie inimesed piisavalt mõjukad, et seda saavutada. Minu unistus on veel see, et Järvamaa inimesed ja omavalitsused mõtestaksid meie tegevust veelgi sügavamalt ja aitaksid sellele üheskoos kaasa. Olen veendunud, et Paide Linnameeskonna tegevus Järvamaal on iga Järvamaa omavalitsuse ja inimese huvides. Ühtpidi laste tervise seisukohalt, teisalt on meie tegevus katalüsaator laste edasiseks eluks valmistumisel, karjäärivalikute tegemiseks ja nii edasi. Teisalt on Linnameeskond ikkagi ka kogu maakonna uhkuse allikas.