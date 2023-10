Kodumaale liidrirolli tulnud Kasper Suurorg: saan ennast lõpuks tühjaks mängida

TalTech on Eesti-Läti liigas võitnud seitsmest mängust kuus. Suurorg on ülikoolitiimis selgelt suurim skooritegija, sarjas hoiab ta keskmiselt 20 punktiga teist kohta.

„Mina, Badalona treenerid ja agent mõtlesime, et tark oleks tulla Varraku juurde TalTechi,“ rääkis Suurorg Eesti Päevalehele. „Badalona nägi, et Varrak oli U20 koondise treener ja Eesti-Läti liiga pole enam nii nõrk kui see mingil hetkel oli. Siin on Prometei, kes mängib Badalona vastu EuroCupi, VEF, kes mängib Meistrite liigas ja Kalev/Cramo, kes mängib Europe Cupi. Leiti, et kui saan siin igas mängus 25 minutit, on arengule mõeldes kõige parem siia tulla.“