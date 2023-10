Jalgpalliliit Tartu mänguseisakust: kohtunikud reageerisid üle, solvang tuli klubijuhilt

„Olukord ei olnud seotud publikuga, vaid klubi juhiga. Üldiselt rääkides, siis juht või mõni muu kõrge ametnik on alati oma rollis ja neile on teistsugused ootused kui pealtvaatajatele. Mängu korraldavas klubis on see roll eriti tähtis, sest korraldaja vastutab staadionil toimuva eest, ka kohtunike vastuvõtmise eest. Seepärast on oodatud, et klubi esindajad käituvad igas olukorras lugupidavalt,“ selgitas jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme Delfile.