Kalev/Cramo alagrupikaaslane sarjas FIBA-t ja astus sarjast välja. Kask: olime valmis pidama Tallinnas kaks mängu

„FIBA-lt pole veel kinnitust tulnud, aga Iisraeli klubid saatsid ise välja kolmepoolse kirja, et nad astuvad välja. Olime nädal aega Ness Ziona esindajatega ühenduses – nende spordidirektor pakkus ühe ideena välja, et nad mängivad Tallinnas 6. ja 8. novembril. Nad oleksid lennanud Itaaliast siia, teinuks trenni ja kandnuks enda nii-öelda kodumängu kulud. Meie oleksime omalt poolt hoidnud kokku Küprosele lendamise kulu. See idee oli rohkem nende peas, aga see oleks olnud tehtav. Sebimist oli palju, aga lõpuks tuli välja, et nad astuvad sarjast sootuks välja. Nad panid ametlikus teates FIBA-le korralikult puid alla,“ vihjas Kalev/Cramo mänedžer Ness Ziona avaldusele, kus nad pritsisid tuld ja tõrva.