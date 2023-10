INTERVJUU | Karl Andre Vallner: mulle meeldib olla realist

Oled pärit Loolt ja alustasid jalgpalliga seal, klubis FC Tiigrid. Tegelikult väike klubi, aga väga palju tublisid jalgpallureid kasvatanud. Mis on nende edu saladus?

Peotants võibolla mitte, aga tennis meeldis mulle tõesti. Aga ühel hetkel ei olnud enam kooli kõrvalt mõlema jaoks aega, pidin valima. Tol hetkel mõjutas äkki see, et jalgpallis oli nii palju inimesi ümber, sõpru ja tuttavaid. See tõmbas rohkem.

Arvan, et see kõik on tegelikult julguse taga. Igaüks oskab, kui harjutada ja tahta, aga julgust on keerulisem õppida. See kas on või ei ole. Kas oled noorena sellega harjunud või ei ole.

Nagu esimene treener on öelnud: esimese trenni põhjal vaatas, et ega minust mujal asja ei ole. Ütles, et jalaga ma eriti hea ei olnud, aga seda ma uskuda ei taha (naerab – toim.)! Nii see läks. Aga olen hiljem ka väljakul olnud, näiteks siis, kui trennis randmeluumõra sain. Pool hooaega olin väljakul ja kohe meeskonna parim väravakütt, väga mõnus oli! Võibolla seetõttu meeldib jalaga ka mängida.

Klatime alustuseks ühe fakti. Internet ju ei valeta: eestikeelne Vikipeedia ütleb, et Karl Andre Vallner on FC Flora kaitsja.

See oli pigem isegi treenerite poolt, et rohkem mängida. Meil oli oma punt, millega mängisime liigat, aga lisaks oli võimalus Florat esindada U17 eliitliigas, kus Kalev ei osalenud. Treener valis mõned mängijad välja ja neil oli Floraga mingi kokkulepe.

Ema jaoks ei ole jalgpallur olnud kunagi amet, mida ta mulle sooviks. Ta siiani utsitab, et äkki leidub midagi ohutumat ja toredamat (naerab – toim.)! Isa on alati olnud olemas ja aidanud, näiteks filminud. Kunagi ta ehitas omast vabast tahtest Kalevile kodulehe ja hakkas sinna postitama. Ja muidugi vanaisa, kes ei ole ilmselt ühtegi mu mängu vaatamata jätnud. Kindlasti vaatab ta ka Eesti liigat rohkem kui mina – kui külla lähen, saan alati kõik tulemused teada! Toetus on olemas, selle taha midagi ei jää.

Meil oli Lool hea vanusegrupp, aga mingil hetkel jooksid kõik laiali. Ma neid põhjuseid täpselt ei teagi, aga mäletan, kui ema tuli tuppa ja ütles, et nüüd on Kalevisse minek. Ega ma tol hetkel kõige rõõmsam ei olnud, aga nüüd ma kindlasti ei kahetse, et tema poolt selline otsus tuli.

Jah. Olime Loo Tiigrid, aga trenne ja mänge oli Lool minimaalselt. Seal ei olnud võimalusi. Kooli staadion on nüüd korda tehtud, aga see on ehk kümmekond aastat olnud. Kui mina noor olin, siis seda ei olnud. Oli variant teha trenni kohalikul muruplatsil, kus oli kaks ilma võrguta väravat, või sõitsime linna ja tegime seal, kus parasjagu plats vaba oli. Talvel saaliga oli samamoodi.

Kuidagi on juhtunud nii! Rääkimata nendest, kes on ära lõpetanud või meestejalgpallini ei jõudnud, olid minu grupis [Michael] Lilander, [Magnar] Vainumäe, noorematest [Karl Jakob] Hein ja teised... Mängumehi on sealt tulnud küll.

Jah, arvan, et selline mu isiksus ongi. Ma ei karju kõigile, et olen nii hea või tahan kuskile jõuda. Ajan vaikselt oma asja. Tol ajal ei osanud ma ilmselt mõeldagi, et võiksin kunagi koondises olla või profijalgpalluriks saada. Jalgpall oli asi, mida olin noorusest saadik teinud ja nautinud. Elasin päev korraga. Aga seda intervjuud olen paar korda hiljem vaadanud ja väga raske on (naerab – toim.)!

Paar nädalat pärast debüüti mängisite Paidega 1 : 1, mängu järel said anda elu esimese intervjuu. Ütlesid, et tahaksid Daniil Savitskit asendada, mitte jõuda koondisesse või välismaale. Selline eestlaslik tagasihoidlikkus.

Mäletan seda, et tol 2014. aastal esindusega olles ei saanud ma kordagi aru, mida treener tahtis (naerab – toim.). Zamogilnõi rääkis ainult vene keeles, aga mul noore poisina polnud õrna aimugi, mida ta ütles. Ketukaid saime tol aastal kõvasti, Levadialt teine mäng oli vist ka 0 : 9. Mängijad ei olnud meil kehvad, seal oli noortekoondisest poisse, aga hea karastav aasta oli kindlasti. Kui pärast on alati olnud see tunne, et tahan mängida ja pole vahet, kes on vastane, siis toona küll vahepeal mõtlesin, et kurat, loodan, et mind nüüd mängu ei panda... kuidagi ei kippunud. Kolm mängu sain kirja ja nägin ära, mida meestejalgpall endast kujutab.

Päev enne mängu sain teada, et teised kaks väravavahti olid haiged või vigastatud... neid emotsioone ma ausalt öeldes ei mäleta, aga see hetk on silme ees, kui lumetormis väljakule astusime. Vastas oli Levadia. Rimo Hunt, Ingemar Teever... mina olin nädal aega tagasi 16aastaseks saanud, see oli üldse esimene aasta meestejalgpallis. Natuke hirmuäratav ja tulemus oli, nagu ta oli (0 : 8 – toim.). Aga mul on hea meel, et sain nii vara maitse suhu, mis sest, et maitse polnud kõige parem.

Kohe peale gümnaasiumit läksin, jah. Kaheksa kuud. Pikk laager, kus pandi roomama ja jooksma ja asju tassima... Mingitel hetkedel oli raske, eks vaimset tugevust andis juurde. Meil oli palju jalgpallureid. [Robert] Kirss, [Kaspar] Paur, [Maksim] Gussev. Nemad pääsesid kergelt, kolme kuuga. Seda päeva mäletan küll, kui nad talvel tulid ja ütlesid, et lähevad nüüd minema. Panid asjad kokku ja läksidki! Ise vaatasid aknast ja teadsid, et viis kuud ootab veel ees. Aga eks tagantjärele jääb ikka pigem hea meelde. Võitsime saalis pataljoniga turniiri ära, ülemused olid ka mõistlikud ja vastutulelikud. Sain mingist hetkest trennides ja mängudel käia.

Ülikoolis olen samuti käinud ja selle lõpetanud. Kõigepealt läksin ema suunitlusel õigusteaduseid õppima, aasta õppisin, aga siis jätsin pooleli. Tagantjärele kahetsen. Kuidas ilusti öelda... arvasin, et kõik on hästi, mängin jalgpalli, teenin stipendiumi ja midagi muud tegema ei pea. Sain aasta kuidagi tehtud, aga ei nautinud seda üldse. Aga siis läksin kehakultuuri õppima, mõttega, et see aitab ka jalgpallikarjäärile kaasa. Eelmisel kevadel lõpetasin ja tahaksin minna veel õppima, nüüd midagi hoopis teistsugust. Et hoida aju töös ja areneda teistes valdkondades.

Tol ajal kindlasti mul mingeid suuri sihte ei olnud. Tulin koolist koju ja sain minna jalgpalli mängima! Aga olime esimene aastakäik, kellele stipendiumit maksti – sain aru, et sellega võib raha ka teenida. See oli kindlasti boonus ja andis motivatsiooni. Alates Kalevi viimastest aastatest hakkas ka isiklik ambitsioon tõusma. Mõtlesin, et äkki võiksin mängida Eestis paremas klubis või välismaal? Mingil hetkel sain ka noortekoondises proovida, see oli teistsugune maailm ja aitas kindlasti kaasa. Järk-järgult on ambitsioon tulnud.

Arvan, et see oli viimane aasta Kaleviga. Terve hooaeg. Pärast kaitseväge olin Kalevis veel kaks ja pool aastat, koroona-aasta ka. See aitas kaasa. Pärast kaitseväge oli lõpuks vabaduse tunne ja võtsin võibolla natuke vabamalt, ei pühendunud sajaprotsendiliselt. Aga 2019 olin juba rohkem jalgpalli juures ja kui koroona tuli, siis andsin endale võimaluse. Jooksin natuke rohkem kui vaja, tegin jõusaali natuke rohkem, üritasin toitumist jälgida. Kehaliselt andis see palju juurde ja kandus mängudesse edasi.

Kas oled olnud mingil hetkel lähedal ka sellele, et enam ei viitsi?

Lõpetamisele otseselt mitte, aga mingil hetkel küll... See võiski olla esimene aasta meestes, 2014. Noortes oli lõbus ja mõtlesin, et kui keegi ei suuda väravaid lüüa, siis lähen löön ise. Mõtlesin treeneriga rääkima minna, et ta mind ründajana kasutaks. Teadsin, et mul on oskused olemas. Ma ei tea, kui lähedal see tegelikult oli, aga varsti tulid stipendiumid ja kui sain aru, et saan väravas raha teenida, siis otsustasin jääda.

Kalevis oli sul nende aastate jooksul päris huvitav nimekiri treenereid, alustades Tarmo Rüütlist ja lõpetades Dmitrijs Kalašņikovsiga. Kes sinu karjääri kõige rohkem mõjutanud on?

Lihtne vastus: see üks treener, kes alati seal oli. [Daniel] Meijel. Tema tõi mind noortest meestesse ja oli duubli peatreener, kui võitsime teise liiga. Ta oli alati olemas. Inimesena on temaga ka hea rääkida, tal on vägev teadmiste pagas. Kalev tahtis teda korduvalt peatreeneriks, aga ta eelistas noortega jääda. Nüüd, kui ta on peatreener, on Kalev parem kui kunagi varem! Aga toon välja ka noortetreenerid, kes meil olid – Paul Kask, Ander [Aaviku], Atko [Väikmeri] –, kes viitsisid meiega neil kümnetel ja kümnetel turniiridel käia, kust karikaid koju tuua. See andis jalgpallipisiku.

Kaleviga jätsid hüvasti 2020. aasta lõpus. Oli Levadiasse edasi liikumine lihtne otsus?