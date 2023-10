VAATA JA KUULA | „Pihtas-põhjas“: kas mängime Eesti-Läti liigas hümne või ei mängi? Kullamäe lahkus saatest

Brindisi puhul on eraldi teemaks ebaõnnestunud hooaja algus ja peatreeneri vahetus. Koduses liigas on meeskond endiselt võiduta ning ka eurosarjas ollakse kahe vooru järel nulli peal. Ei ole lihtne olukord, aga püssi ei tohi põssasse visata, tuleb hakkama saada. Joonas Riismaale jaksu ja jõudu.

Euroliigaga seonduvalt tehakse juttu peatreeneri vahetustest – kolm vangerdust on juba toimunud (Bologna Virtus, Villeurbanne’i Asvel, Belgradi Crvena Zvezda) ja pole välistatud, et oktoobris nähakse neljandat „jalgade saagimist“ veel. Ohus on Baskonia peatreeneri Joan Penarroya töökoht.

Sedavõrd innukad pole Euroliiga klubid peatreenerite vallandamisel varem olnud. Mis võib olla selle taga? Kas tõesti on liiga tase sedavõrd ühtlane, et paar järjestikust kaotust võivad tekitada üleüldise närvilisuse? Või on see ikkagi ülereageerimine. Lisaks tuuakse näide Leedu kõrgliigast, kus vallandati Kalev/Cramo endine peatreener Roberts Stelmahers.