Kahekordne norralasest olümpiamedalist võeti fluorimäärde pärast MK-etapilt maha

Alates sellest hooajast on FIS-i egiidi all peetavatel võistlustel keelatud fluori sisaldavad suusamäärded. Sel nädalavahetusel avasid MK-hooaja mäesuusatajad ning Söldenis toimunud suurslaalomis jäi juba esimene patustaja vahele.

Kohtunikud tuvastasid, et 2018. aasta Pyeongchangi olümpial kiirlaskumises ja suurslaalomis hõbemedalid võitnud Ragnhild Mowinckeli suusad ei vasta nõuetele, mistap võeti 31-aastane norralanna võistluselt maha. Võistluste direktor Peter Gerdol paljastas, et Mowinckeli suusad olid ainsad, mille näidud ei vastanud nõuetele, mistap kohtunikel polnud muud võimalust kui sportlane diskvalifitseerida.

„Me peame välja selgitama, mis juhtus,“ oli Mowinckel Norra ringhäälingule antud intervjuus nõutu. „Kõige halvem asja juures on see, et ma kindlasti ei üritanud petta.“