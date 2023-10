FOTOD | Bussi kivirahega kostitanud Marseille’ fännid loopisid Lyoni peatreeneri veriseks

Politsei teatel loobiti pühapäeval kividega ka Lyoni fänne vedanud busse. Kuigi kohtumine pidi algama 21.45, siis lükati see sootuks edasi. Veel pole teada, kas, millal ja kus see toimub.

Prantsusmaa spordiminister Amelie Oudea-Castera mõistis fännide teo hukka. „Pildid juhtunust on vastikud. Kividega bussi loopimine, Fabio Grosso verine nägu... Sellisel asjal pole selgitusi, sest see ei käi kokku jalgpalli ja spordi väärtustega. Loodan, et süüdlased leitakse ja võetakse karmilt vastutusele,“ kommenteeris minister.

Marseille’il on üheksa vooru järel kirjas võrdselt kolm võitu, kolm viiki ja kolm kaotust. Prantsusmaa suurklubi Lyoni hooaja algus olnud vilets, sest nad on tabelis kolm viigipunktiga viimasel kohal. Grosso on sel hooajal teine meeskonna juhendaja, aga temagi käe on nelja mängu saldos üks viik ja kolm kaotust. Ise mängijana vasakkaitses tegutsenud Grosso kõige ilusamad nädalad on pärit2006. aasta MM-il, kus ta aitas Itaalia koondise maailmameistriks.