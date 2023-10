Seljavõit: Manchester City ja Haaland panid derbimängus võõrsil Unitedi paika

City hoiab tabelis 24 punktiga kolmandat kohta. Sama palju punkte on ka Londoni Arsenalil, aga neil on parem väravatevahe. Mõlemal klubil on see kusjuures +15, aga Arsenal on ühe värava rohkem löönud. Liidril Tottenham Hotspuril on 26 silma. Manchester United jätkab 15 punktiga kaheksandal kohal.