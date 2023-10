Kahekordne maailmameister Rovanperä: hindan tänavust tiitlit rohkem

235 punkti kogunud Rovanperä edestab enne hooaja viimast etappi Jaapanis lähimat jälitajat Elfyn Evansit 44 punktiga. Soomlane rääkis ralli järel, et finišisse jõudes tundis ta kõigepealt kergendust.

„Võitlussurvet tunned kogu hooaja. Nii oli kergendus viimase katse järel esimene tunne,“ rääkis Rovanperä Rallit.fi-le. „Enam pole vaja võidelda. Loomulikult olen väga õnnelik selle aasta üle.“

23-aastane kahekordne maailmameister sõnas, et tänavune tiitel tuli mullusest raskemalt. „Isiklikult hindan seda triumfi rohkem. Tänavu tuli kõvasti vaeva näha,“ jätkas soomlane. „Sel aastal tuli targalt sõita, sest nägime, et konkurents on tihe. Püüdsime võtta igalt sõidult maksimaalselt punkte.“

Rovanperä tänavune aasta on olnud erakordselt stabiilne. Kui jätta välja katkestamine kodusel Soome etapil, siis ühelgi teisel rallil ta esinelikust välja pole jäänud. „Üheks edu faktoriks on olnud puhas kiirus erinevates tingimustes. Samas oleme sõitnud stabiilselt ja läbi aasta punkte kogunud, mis on selgelt toimiv taktika,“ sedastas ta.

Rovanperä usub, et järgmine aasta on konkurents veel tihedam. Tema eesmärk on kolmas MM-tiitel. „See on alati minu siht. Kui sa tead, et sul on annet tiitlivõiduks, ei saa midagi muud jahtida,“ märkis ta.

Hooaja viimane etapp peetakse Jaapanis 16. - 19. novembrini.