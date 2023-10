Ajalugu teinud Rovanperä tõusis ühele pulgale Grönholmi ja Sainziga, Soome astus Prantsusmaale sammu lähemale

Rovanperäl on enne hooaega lõpetavat Jaapani etappi (16. - 19. november) koos 235 punkti. Talle järgnevad Evans (191 p), Neuville (184 p) ja Kesk-Euroopas kolmanda koha saanud Ott Tänak (162 p).

Rovanperä, kes mullu krooniti läbi aegade noorimaks maailmameistriks, on tänasest mõistagi ajaloo noorim kahekordne MM-tiitli omanik. Kahe triumfiga tõusis ta ühele pulgale selliste suurkujudega nagu Marcus Grönholm (Soome), Carlos Sainz (Hispaania), Miki Biasion (Itaalia) ja Walter Röhrl (Saksamaa). Röhrl muideks andis pühapäeval Rovanperäle kätte teise MM-tiitli.

Edetabelis on eelpool mainitud viisikust eespool neli meest. Soomlased Juha Kankkunen ja Tommi Mäkinen võitsid karjääri jooksul neli MM-tiitlit. Prantslane Sebastien Ogier hoiab edetabelis teist kohta kaheksa kullaga. Tabeli tipus on kaasmaalane Sebastien Loeb, kes tuli üheksa korda maailmameistriks.

Riikide üldarvestuses astus Soome ühtlasi sammu Prantsusmaale lähemale. Kui Loeb, Ogier ja Didier Auriol on kamba peale võitnud 18 MM-tiitlit, siis soomlaste kontol on neid nüüdseks 16. Seejuures on maailmameistriks tulnud kaheksa erinevat soomlast. Ühe MM-tiitli võitsid põhjanaabritest Markku Alen, Ari Vatanen, Hannu Mikkola ja Timo Salonen.