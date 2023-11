Kataloonia väikeklubi muinasjutuline hooaja algus paneb romantikute südame põksuma

Kataloonia väikeklubi Girona FC hooaja esimene kolmandik on kujunenud meeskonnale ajalooliselt edukaks. Teenitud on üheksa võitu, viik ja kaotus, millega jagatakse 11 vooru järel liidrikohta Madridi Realiga.

Girona on klubi 93-aastase ajaloo jooksul mänginud Hispaania kõrgeimal tasemel kõigest kolm hooaega. Esmakordselt tõusti kõrgliigasse 2017. aasta kevadel, kuid kaks aastat hiljem kukuti taas kolinal teisele liigaastmele. Möödunud hooajaks tõusti taas tõotatud maale ning pandi kokku klubi ajaloo edukaim hooaeg, kui lõpetati 10. kohal.

Tänavuse hooaja algus on kujunenud klubile muinasjutuliseks unenäoks, kust ei ole siiani ärgatud. Vaatame lähemalt, mis on ootamatu edu saladus ja kas võime tõesti näha Leicesteri jalgpalliime kordust?