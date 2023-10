OTSE DELFI TV-s | Nädala mäng: Kalev/Snabb üritab peatada rekordit püüdvat TalTech/Optibeti

„Tallinna Kalevi mäng on see hooaeg käinud suurte kõikumistega. Paaris mängus on aga näidatud väga head minekut ja tänu sellele on saadud tabelisse kaks võitu. Neil on kogenud võistkond ja palju jõudu korvi all. Peame oleme väga hoolsad ja valvsad, kui tahame võiduseeriat pikendada. [Oliver] Metsalu osalemine on küsimärgi all, teistega peaks kõik korras olema,“ rääkis TalTechi peatreener Alar Varrak enne kohtumist.