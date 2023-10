Kotsar ja Raieste keset Baskonia kriisi: treenerivahetus väidetavalt otsustatud, kaotused kogunemas, traumad laastamas

Eesti korvpallikoondise liidrid Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste on leidnud end Vitoria Baskonia ridades keset ärevat olukorda - meeskond on kaotanud neli kohtumist järjest, vigastustelaine tõttu tuli reedeses Euroliiga mängus Ateena Panathinaikose vastu hakkama saada vaid kaheksa mängijaga ning juba mitu päeva on Hispaania meediaväljaanded kindlas kõneviisis väitnud, et seni ametis jätkava peatreeneri Joan Penarroya vallandamine ja asendamine karmikäelisema montenegrolase Duško Ivanoviciga on klubi juhtkonnas otsustatud.