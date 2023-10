Rovanperä isa: Kalle peab nüüd sõitma nagu vanaema kirikusse

Selleks, et Evansil säiliks viimase etapi eel Jaapanis veel teoreetiline võimalus MM-tiitli võitmiseks, peaks ta Kesk-Euroopa etapilt saama kaks punkti rohkem kui Rovanperä. Arvestades, et soomlane on enne homset teisel kohal, tundub see ülimalt ebatõenäoline.